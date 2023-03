Fabel of feitje? Krijg je echt meer puisten van chocolade?

We moeten je helaas al meteen teleurstellen: na decennia van onderzoek is nog steeds niet definitief vastgesteld of chocolade een vijand is voor je huid. Dat komt doordat vroegere studies chocoladerepen gebruikten die bomvol zaten met suiker. Hetgaf een vertekend beeld met tegenstrijdige resultaten. Zo was het moeilijk om vast te stellen of chocolade de boosdoener was, of gewoon de hoeveelheid suiker in zo’n reep.

Te veel suiker zorgt namelijk voor een verhoogd insulinegehalte in het bloed. Dat kan op zijn beurt de talgproductie stimuleren en zo de kans op acne vergroten. Ook hormonen tijdens de puberteit, stress en andere voeding hebben dat effect. Die talgfabriekjes kunnen de oorzaak van je puisten zijn.

Tegenstrijdige studies

Maar goed, terug naar de wetenschappelijke claim. Verschillende studies tonen aan dat er geen direct verband is tussen het eten van chocolade en acne. In 2016 vond The Journal of the American Academy of Dermatology geen significante correlatie en in 2014 vond het International Journal of Dermatology ook geen verband.

Toch geven andere onderzoeken aan dat chocolade wellicht bijdraagt aan het ontstaan van puistjes. Dat suggereerdehet Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology alleszins in 2011. Volgens die studie ligt het gewoon aan de hoge hoeveelheden suiker en melk die in de meeste chocoladeproducten voorkomen.

Conclusie

Dus, chocolade verdient niet noodzakelijk de schuld als het gaat om puistjes. Maar als je je overgeeft aan de zoetste chocoladebommetjes met suiker en melk, kan het wel eens de schuldige zijn. Houd er vooral rekening mee dat alleen jij weet hoeveel chocolade jouw huid aankan.