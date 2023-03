Geslaagd sociaal experiment? Waarom singles een ring dragen

Als je een datingapp gebruikt of ooit gebruikte, dan weet je maar al te goed dat zoiets niet zonder gevaar is. Volgens een recente studie heb je tijdens het zoeken naar potentiële matches een derde meer kans om uitgescholden te worden, 16% meer kans op een eetproblematiek en kan er een zaadje voor sociale angst geplant worden. Om zonder app op zoek te gaan naar de liefde, vonden we de ‘pear ring’, een ring die je kan dragen om te tonen dat je single bent.

Uit een recent onderzoek van Eventbrite, platform voor ticket- en evenementtechnologie, bleek dat 64% van de singles hun partner liever persoonlijk ontmoet, tegenover 36% in 2019. Is dat het bewijs dat we swipen steeds meer beu zijn? Wij gingen op zoek naar een alternatief om de wereld te tonen dat je single bent, zonder je telefoon te hoeven pakken! Na niet lang zoeken vonden we de ’pear ring’ een pastelgroene, rubberen ring ontworpen om onbekenden te laten weten dat je beschikbaar bent.

Sociaal experiment

De makers van ‘pear ring’ (lees: paring) willen onder de slogan ‘#NotADatingApp’ een heus sociaal experiment op poten zetten. “Als 1,2 miljard singles wereldwijd deze groene ring rond hun vinger dragen, zouden we geen datingapps meer nodig hebben. Een organische relatie die in ‘real-life’ gebeurt is voor ons het doel”, klinkt het. Het stopt het niet enkel bij het ontwerpen van een ring. De makers organiseren het grootste festival voor singles ter wereld - waar nota bene enkel dragers van de ring zijn uitgenodigd - en organiseren exclusieve evenementen voor vrijgezellen. Met zijn schappelijke prijs van 23,95 euro is het zelfs een democratisch experiment. Een ideale oplossing voor al je datingzorgen, dus? Niet iedereen is overtuigd.

Verdeelde meningen

Het concept toont helaas zijn gebreken. Hoewel sommige mensen erg onder de indruk waren, is er een zekere bezorgdheid om de veiligheid van vrouwen. Iemand op Instagram schrijft: “Ik kan me moeilijk voorstellen dat veel vrouwen dit zullen dragen. Het lijkt eerder een uitnodiging tot meer ongewenste verzoeken. Mannen zullen het waarschijnlijk niet kopen, maar alleen kijken of vrouwen het dragen. Het is een uniek idee, maar ik zie het niet werken.” Anderen vonden het geen goed idee, niet vanwege het veiligheidsaspect, maar omdat het interacties artificieel maakt. Daar voegde iemand aan toe dat je altijd even ‘hallo’ kan zeggen of een praatje kan maken. Dat iemand single is of niet kan je daarna ontdekken, zonder dat je met een kenteken moet rondlopen.

Of je nu voor- of tegenstander bent: de pear ring is een succes. Op hun site is te lezen dat ze al 91% van hun voorraad verkochten en een tweede lading onderweg is. De wereld lijkt dus klaar voor daten met een brandmerk.