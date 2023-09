Gratis darmkankertest voor Brusselaars tussen 50 en 74 jaar

Vorig jaar telde België 7.300 gevallen van colorectale kanker. In Brussel werden meer dan 500 gevallen vastgesteld. In 2019 overleden 229 mensen aan de ziekte. Darmkanker treft voornamelijk mensen boven 50 jaar (90%).

Negen op tien geneesbaar

Darmkanker is bij een vroegtijdige opsporing in negen op de tien gevallen te genezen. De ontwikkeling verloopt sluipend. De eerste symptomen duiken pas na jaren op. Preventie en testen zijn dus noodzakelijk, oordeelde de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest.

Te weinig mensen bereikt

In 2019 en 2020 werden 26.000 testen uitgevoerd in Brussel, of maar 12% van de mensen die ervoor in aanmerking komen. Ook in Vlaanderen en Wallonië bestaat er een bevolkingsonderzoek voor darmkanker.