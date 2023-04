Groeit je haar echt sneller met retinol?

Retinol wordt gezien als wondermiddel tegen het verouderen van je huid en werkt volgens menig TikTokker even goed tegen onzuiverheden. Het is een erg krachtig ingrediënt en een vorm van vitamine A.

Nu alle gezichten volgesmeerd zijn met het ingrediënt, stappen skincarefanaten nu ook over naar de hoofdhuid. De logica is dat je jouw hoofdhuid net zo goed moet verzorgen als je gezicht. TikTok noemt het de «skinification of the hair» en ziet een extra voordeel aan retinol: je haar zou er sneller van groeien.