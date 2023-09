Heb je al gehoord van ‘cushioning’, de nieuwste datingtrend die niet zonder risico is?

Dating, het is een wereld apart. Door de jaren heen zijn er verschillende trends ontstaan, zoals de drie bekende termen hierboven. Maar nu horen we daters het steeds vaker hebben over ‘cushioning’, dus willen we je toch even op de hoogte houden van die nieuwe trend.

Back-ups

‘Cushioning’ verwijst naar iemand die in een ‘situationship’ zit - een soort onofficiële relatie waarin de partners geen verplichtingen hebben tegenover elkaar - maar stiekem nog flirterig contact onderhoudt met andere personen. De denkwijze hierachter is dat - mocht de ‘situationship’ op niets uitdraaien - hij of zij enkele back-ups achter de hand heeft om de relatiebreuk op te vangen.

Niet duurzaam

Dat lijkt handig, maar eigenlijk is de trend niet helemaal koosjer. Zo weet de partner van de ‘situationship’ niet dat je je ook nog met anderen bezighoudt, wat op zich al niet netjes is naar die persoon toe. Daarnaast schuilt het gevaar erin dat je ‘cushioning’ zo handig vindt dat het verslavend wordt en je je eigenlijk nooit helemaal openstelt voor één persoon. Bijgevolg is de kans klein dat je in een gezonde en langdurige relatie terechtkomt.

