Heb je een lage pijngrens? Zo word jij weerbaarder

Mensen die fysiek actiever zijn, kunnen beter pijn tolereren dan hun zittende medemens. Dat hebben Noorse onderzoekers ontdekt in een studie die gepubliceerd werd in het vakblad PLOS One.

Hand in ijskoud water

De onderzoekers hebben de gezondheidsgegevens geanalyseerd van meer dan 10.000 volwassenen die deelnamen aan de Tromsø-studie. Dat is een van de grootste bevolkingsstudies in Noorwegen. In een vragenlijst gaven deelnemers aan hoe vaak ze bewegen. Vervolgens werd hun pijntolerantie getest in een experiment waarbij ze hun hand zo lang mogelijk in ijskoud water moesten onderdompelen.