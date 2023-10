Herfstvibes in je huis: Vijf snelle & budgetvriendelijke DIY’s!

De herfst is in het land en wat is er beter dan je huis opfleuren met wat handgemaakte decoraties? Laten we de knusheid van het seizoen omarmen met deze budgetvriendelijke DIY-ideeën.

1 Fluffy Wollen Pompoenen

Zeg vaarwel tegen de traditionele oranje pompoenen en zeg hallo tegen de wollige versie! Met een piepschuimbal, wat wol en een tuinstokje, kun je je eigen pompoen maken die je interieur een warme en zachte uitstraling geeft. Gebruik verschillende kleuren wol voor een speels effect, of ga voor een monochrome look die past bij je interieur. De keuze is aan jou!

2 De ultieme herfstslinger

Niets schreeuwt meer herfst dan een wandeling in het bos. Maar deze keer laten we de boslucht niet alleen in onze longen, maar ook in huis. Verzamel dennenappels, eikels, en felgekleurde bladeren. Met een beetje touw of jute kun je deze herfstschatten aan een slinger rijgen. Hang het boven de open haard, langs een trapleuning of zelfs aan je voordeur voor een directe herfsttouch.

3 Deurdecoratie 2.0: herfstkrans

Geef die oude deurkrans een seizoensupdate! Neem een houten of metalen ring als basis. Versier die met gedroogde bloemen, dennenappels, kleurrijke bladeren, eikels en misschien zelfs wat bessen. Gebruik een lijmpistool of touw om alles stevig vast te zetten. Elke keer als je thuiskomt, word je begroet met een stukje herfstpracht.

4 Natuurlijk en chique tafelstuk

Denk aan een romantisch diner bij kaarslicht, maar met een herfsttwist. Gebruik kleine pompoenen of kalebassen als kaarshouders. Snijd een opening in de bovenkant en plaats er een kaars in. Versier met herfstbladeren of wat mos voor die extra natuurlijke touch. Je gasten zullen versteld staan van je creatieve inzet.

5 Magische herfstlantaarn

Verlicht je avonden met een sfeervolle herfstlantaarn. Neem een glazen pot en plak er herfstbladeren op met wat mod podge of een andere transparante lijm. Eenmaal droog, plaats je er een kaars in. Het flakkerende licht zal de bladeren prachtig verlichten, wat zorgt voor een gezellige en warme sfeer.

