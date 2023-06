Hoe je partner bedriegen je relatie langer kan doen duren

82% van de Belgen denkt dat je hele leven trouw blijven aan je partner moet kunnen. En nochtans heeft 45% van de mannen en 41% van de vrouwen zich ooit al tot ontrouw laten verleiden. Cijfers die enigszins in contrast staan met elkaar en die bleken uit een ondervraging door YouGov in opdracht van datingsite Gleeden in 2022.

Nieuwe start

Bedrog is dus iets waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen en de Amerikaanse Susan Shapiro Barash bestudeert het fenomeen al 30 jaar. Voor haar boek ‘A Passion For More’ ging ze in gesprek met 70 vrouwen die ooit hun partner hadden bedrogen en dat zorgde voor interessante inzichten. Volgens de vrouwen zorgde hun ontrouw er namelijk voor dat hun relatie verbeterde. Het was als het ware een alarmsignaal dat liet weten dat ze niet meer tevreden waren met de situatie en dat - wanneer ze die ontrouw toegaven aan hun partner - zorgde voor oprechte gesprekken. En dat zorgde er dan weer voor dat hun relatie een nieuwe start kon nemen. Of hoe ontrouw in sommige gevallen ook positief kan uitpakken.