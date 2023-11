Hoeveel vis eten we per week?

Het onderzoek werd in september uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat Vlamingen gemiddeld een keer per week vis eten. Zestien procent eet zelfs meerdere keren per week vis. De meeste Vlamingen eten thuis vooral zalm of kabeljauw. De twee vissoorten zijn goed voor 52 procent van de thuisconsumptie van vis in volume in Vlaanderen. «Dat is jammer want Vlaanderen heeft een rijk aanbod aan lokale vis, zoals tong en schol», zegt minister Crevits.

Prijs, smaak en uitzicht zijn de belangrijkste criteria bij de aankoop van vis. Drie kwart van de Vlamingen geeft aan andere vissoorten dan zalm en kabeljauw te willen proberen, maar slaagt daar in de praktijk niet altijd in. Daar zijn verschillende redenen voor, waaronder een gebrek aan kennis over vissoorten en hun bereidingsmogelijkheden, maar ook een beperkt aanbod in de supermarkt.

Viskalender

Om de lokale vissoorten beter onder de aandacht te brengen werd de campagne ‘Vis en seizoenen’ gelanceerd. Daarbij worden elk seizoen drie soorten in de spotlight gezet. De campagne verloopt via tv, in samenwerking met magazines en via de kanalen van www.lekkervanbijons.be. Op de website is een viskalender te vinden waar geïnteresseerden kunnen zien in welke maanden van het jaar je het beste welke vis koopt. «De viskalender houdt rekening met de paaiperiode van de vissoorten en is zowel wat kwaliteit van de vis als respect voor duurzaamheid een prima leidraad voor de consument. In 2024 zullen we extra inspanningen leveren om de consument nog meer vertrouwd te maken met het element duurzaamheid», zegt minister Crevits.

