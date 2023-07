Hotel vindt dé oplossing om een einde te maken aan ligstoeltjesoorlog (video)

De laatste jaren zie je op TikTok steeds meer video’s voorbijkomen waarop te zien is hoe hotelgasten zich naar de ligstoeltjes aan het zwembad haasten. Volgens een recente peiling is de zogenaamde ligstoeltjesoorlog trouwens één van de vervelendste gewoontes van mensen op vakantie. En dat hebben hotelcomplexen maar al te goed begrepen. Steeds meer hotels denken na over manieren om een einde te maken aan die zotte race om zo te vermijden dat vakantiegangers ‘s ochtends hun stoeltjes aan de rand van het zwembad reserveren voor de rest van de dag.

Ze zouden dat overal moeten doen

Op het eiland Tenerife heeft een hotel besloten om de grote middelen in te zetten om een einde te maken aan die praktijk. Een video op TikTok toont een bewakingsagent van wie het de rol is om rond het zwembad te patrouilleren om de ligstoeltjes vrij te maken die niet worden gebruikt en waarop enkel een handdoek ligt. «Ze zouden dat overal moeten doen», schrijft de maakster ervan onder de video. In de comments uiten heel wat internetgebruikers hun goedkeuren. Of het gebruik een trend zal worden, is nog maar de vraag, maar het zou alvast een goede oplossing zijn voor het probleem.