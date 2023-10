JOEPIE! Hoogste skigebied in Europa opent DAN het wintersportseizoen

Met een gemiddelde bezettingsgraad van 76,3% vorig seizoen claimt Val Thorens trots de eerste plaats onder de Franse skiresorts. Steeds meer wintersporters vinden vlot de weg naar het hoogste skigebied in Europa (ruim 80% van de pistes ligt boven 2.300 meter) met het langste ononderbroken skiseizoen in Europa van 25 november tot 5 mei

Panoramische loopbrug

De Cime Caron, een top in het Vanoise-massief, trekt jaarlijks heel wat fans van het hooggebergte. Deze winter opent Val Thorens een panoramische loopbrug die naar een rotonde leidt die in het luchtledige hangt! Goed voor een adembenemend uitzicht van 360 graden op de Mont Blanc en omliggende bergtoppen. De panoramische loopbrug is meteen ook de eerste steen van een toekomstig complex dat in de winter van 2025-2026 opent. Het nieuwe gebouw van Cime Caron zal verbonden zijn met de bestaande voetgangerstunnel en krijgt een panoramisch terras, wijnkelder en bar-restaurant.