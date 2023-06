Jouw ‘epigenetische’ leeftijd vertelt hoe jong jij echt bent

Onze ‘epigenetische klok’ geeft de werkelijke leeftijd van onze cellen, weefsels en organen aan. Die zou betrouwbaarder zijn dan de leeftijd die op je paspoort staat. Ouder word je sowieso, want de tijd kunnen we niet stopzetten en genetische factoren kan je niet veranderen. Je ‘epigenetische’ leeftijd kan je daarentegen wel zelf controleren. Volgens experts heeft het allemaal te maken met keuzes in onze levensstijl. Je gedrag en gewoontes kunnen je verouderingsproces versnellen of net vertragen. Maar hoe dan?