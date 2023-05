Liefde in tijden van examens: vijf datingtips voor blokkende studenten

Studenten zitten dezer dagen met hun neuzen tussen de studieboeken, maar dat hoeft niet te betekenen dat ze hun datingleven on hold moeten zetten. Integendeel: pauzeren voor de liefde geeft nieuwe energie om daarna weer in de cursussen te duiken. De nieuwe Franse datingapp Fruitz somt vijf originele date-ideeën op voor blokkende studenten tijdens de examenperiode.

• Picknick in het park

Waarom niet genieten van een ontspannen lunch in het park? Verzamel wat lekkere snacks, pak een deken mee en ga samen met je date naar een nabijgelegen park. Geniet van het zonnetje, de groene omgeving en elkaars gezelschap. Het is een perfecte gelegenheid om even weg te zijn van de studieboeken en samen te ontspannen in de buitenlucht.

• Fietstochtje door de stad

Trek er samen op uit en verken jullie eigen stad per fiets. Kies een mooie route langs interessante bezienswaardigheden, parken en een leuk café waar je de dorst kan lessen. Fietsen is niet alleen een leuke activiteit, maar het biedt ook een gezonde dosis lichaamsbeweging en frisse lucht, de geschikte combinatie om daarna terug met je neus tussen de boeken te kruipen. Neem onderweg de tijd om te pauzeren en elkaar beter te leren kennen. Wie weet ontdek je van elkaar leuke hotspots of verborgen parels in jullie eigen stad.

• Creatieve workshop

Neem deel aan een korte creatieve workshop, zoals schilderen, kaarsen draaien of het maken van flower hoops. Er zijn veel workshops beschikbaar die slechts één uur duren en dus perfect kunnen dienen als een studiepauze. Het is een leuke manier om jullie creatieve kant te ontdekken en misschien ontdekken jullie wel een nieuwe gezamenlijke hobby. Daarnaast kan je je brein ook even helemaal uitschakelen van alle leerstof die je moet verwerken en kan je volledig tot rust komen tijdens een welverdiende creatieve pauze.

• Gezamenlijke workout

In de drukke studieperiode is het belangrijk om niet alleen je geest, maar ook je lichaam te verzorgen. Overweeg samen met je datepartner een snelle workout in de sportschool, thuis of buiten. Da’s niet alleen ontspannend, maar geeft ook nieuwe energie en frisse moed om daarna weer die dekselse leerstof in je hoofd te pompen. Bovendien bevordert sport het concentratievermogen. Daarnaast motiveer je elkaar om grenzen te verleggen en je beste beentje voor te zetten.

• Kookwedstrijd