Lifesavers: zes hulpjes voor tijdens je menstruatie

Menstrueren is niet altijd een feestje. Integendeel: soms voelt het alsof je baarmoeder de Macarena danst en er tien basketballen in je buik stuiteren. Maar hey, die maandelijkse bezoeker krijgt jou niet klein. Met deze zes hulpmiddelen ben jij helemaal klaar om ze te trotseren.

1. Warmtekussen

Met een warmtekussen op je buik geef je die vervelende krampen geen kans. Het zorgt voor ontspannende spieren en verlicht de pijn als sneeuw voor de zon. Kies voor een elektrisch warmtekussen of verwarm er eentje in de microgolf. Het is zo eenvoudig als wat. Daarna kan je met het kussentje lekker relaxen op de bank en je favoriete Netflixserie bingen.

2. Menstruatie-ondergoed

Ben je die tampons en maandverbanden kotsbeu? Probeer dan eens menstruatie-ondergoed. Deze slipjes vangen jouw menstruatievocht op en absorberen het als een pro. Het voelt aan als gewoon ondergoed, maar dan iets dikker en veel comfortabeler. Ideaal voor die lange dagen op school, werk of gewoon lekker thuis. Je kan het wassen en hergebruiken en ze slijten pas na zo’n vijf jaar. Goed om je rekening én het milieu een handje te helpen.

3. Menstruatiecup

Deze ken je vast al: de menstruatiecup. Maar wat ze zeggen is waar, het is dé nieuwe ster aan het menstruatiefront. Niet enkel is het duurzaam, maar het is ook nog eens superhandig. Het biedt namelijk een langdurige – tot 12 uur (!) – bescherming tegen doorlekken en je kan het hergebruiken. Opnieuw een slimme keuze voor het milieu. Join the cup-club!

4. Kruidenthee

Een theetje tegen de pijn? Het werkt! Kamille- en gemberthee doen jouw chagrijnige buik een groot plezier. Dat komt omdat die kruiden van nature een ontstekingsremmende werking hebben. Aan alle theelovers: je moet je vooral niet inhouden. Staat die waterkoker al aan?

5. Menstruatiekalender-app

Vergeten wanneer je laatste menstruatie was? Of heb je een onregelmatige cyclus? Geen paniek, met een menstruatiekalender-app heb je jouw persoonlijke assistent in de palm van je hand. Zo kan je jouw cyclus bijhouden en inzicht krijgen in je menstruatiepatroon. Tip: ‘Cyclus’ en ‘Clover’ zijn populaire apps hiervoor. Dus, downloaden maar!

6. Menstruatielegging

Wil je ondanks die rode zee toch nog blijven bewegen? Dan is de menstruatielegging jouw beste vriend. Deze legging is gemaakt van vochtafvoerende stof. Hierdoor is het geschikt voor het absorberen van menstruatievocht en geurtjes. En de legging heeft ook nog eens een ‘leak-proof’ laag die beschermt tegen doorlekken. Zo kan je zonder zorgen in split zitten tijdens je work-out.