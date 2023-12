Mag je naakt rondlopen in het bijzijn van je kinderen?

Ouders zijn vaak de eerste naakte volwassenen die een kind ziet, en volgens Marie Géonet, een psychologe gespecialiseerd in relatietherapie en seksuologie, is dit een onvermijdelijk aspect van het gezinsleven. Maar is het daadwerkelijk een goed idee om jezelf - letterlijk - bloot te stellen aan je kinderen?

Géonet stelt dat occasioneel je naakt vertonen geen reden is tot paniek. Het biedt kinderen juist de kans om de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen te leren herkennen. De houding die ouders aannemen ten opzichte van hun eigen lichaam - of ze nu comfortabel of juist preuts zijn - heeft invloed op hoe kinderen later over hun eigen lichaam denken. Een kind dat opgroeit in een omgeving waar een naakt lichaamtaboe is, kan later meer moeite hebben met bloot.