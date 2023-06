Metro sprak met Nina Derwael over de ‘Love your Legs’-movement: «Bewegen is zo belangrijk» (video)

Welk lichaamsdeel vind jij het mooist aan jezelf? Slechts weinig mensen zullen die vraag beantwoorden met ‘mijn benen’. Toch gebruiken we onze twee steunpilaren elke dag. Het is dus belangrijk om er goed voor te zorgen. Maar waarom precies?

Die vraag beantwoordt Veritas in zijn nieuwe campagne: de ‘Love your Legs’-movement. Met die beweging wil het modemerk aantonen hoe fittere benen hand in hand gaan met fysiek en mentaal welzijn, en dat in samenwerking met professor en topdokter Steven Laureys en Olympische kampioenen Nina Derwael en Alexander Hendrickx.

Twee steunpilaren

We gebruiken onze benen elke dag, vanaf het moment dat we uit ons bed opstaan tot het moment dat we er terug in gaan liggen. Het zijn twee pilaren waar ons hele lichaam op steunt.

Onze benen krijgen het soms zwaar te verduren. Mensen die een staand beroep uitvoeren, hebben vaak last van vermoeide benen of spataders. Mensen met een zittend beroep daarentegen gebruiken hun benen te weinig, wat kan leiden tot vochtophopingen. Laten we ook niet vergeten dat de zitcultuur sterk ingebakken zit in onze dagelijkse levensstijl, en dat werkt verzwarend op onze benen.

«Better legs, better mind»

De doorbloeding van onze benen heeft ook een impact op ons mentaal welzijn, vertelt neuroloog Steven Laureys. «Onze benen staan in verbinding met ons hart, onze bloedvaten en ons brein. Het één heeft dan ook een impact op het ander. Eigenlijk gaat het om zorg dragen voor jezelf, want goed in je lijf zitten is ook goed voor je hoofd. Better legs, better mind.»

Compressiekousen

Met andere woorden: we hebben het aan ons been, dus we kunnen er maar beter goed voor zorgen. Dat kan onder andere door compressiekousen te dragen. Die zetten extra druk op de onderbenen en stimuleren zo de bloedcirculatie, waardoor je benen een flinke energieboost krijgen. Ze verlichten ongemak en verminderen de kans op ontstekingen.

Dus nee, compressiekousen zijn niet enkel voor je oma met spataders of voor je zwangere tante. Ze worden iedereen aangeraden: staande en zittende beroepen, recreatieve en topsporters, vliegtuigreizigers…

Voor topsporters Nina Derwael en Alexander Hendrickx bevorderen de steunkousen hun herstel na een training of wedstrijd. «Wanneer ik ze draag, weet ik dat mijn lichaam aan het herstellen is en dat ik het klaarstoom voor de volgende training. Dat geeft me mentale rust», vertelt turnster Nina Derwael. «Meer zuurstof voor de spieren en minder zware benen, dat betekent gewoon beter presteren», voegt Red Lion en hockeykampioen Alexander Hendrickx toe.

«Mijn lichaam is mijn tempel»

Als ‘Love your Legs’-ambassadeur vindt turnster Nina Derwael het belangrijk om voor haar lichaam te zorgen. «Als sportster is mijn lichaam mijn werktuig, mijn tempel en ook een beetje mijn merk. Ik ben sowieso bezig met hoe ik eruitzie.»

De topsportster benadrukt dat het voor ons allemaal belangrijk is om voldoende aandacht te besteden aan ons lichaam. «Ook al heb je een zittende job, probeer regelmatig eens recht te staan en rond te wandelen», geeft Derwael als tip. «Beweging is zo belangrijk.»

Sta jij ook achter de Love your Legs-movement? Veritas stelde een charter op waarmee de retailer pleit voor meer liefde voor onze benen en in uitbreiding voor onszelf. Want we moeten dankbaar zijn voor alles wat onze benen voor ons doen.