Nu ook bewezen: anderen zien er niet knapper uit als je drinkt

Je kent het misschien. Tijdens het uitgaan, raak je aan de praat met een andere feestvierder. Er wordt gelachen, geflirt en van het een komt het ander. Wanneer je de dag terugkijkt op je beschonken kus kan je er maar moeilijk omheen: je kuspartner is totaal niet je type. De enige verklaring voor de kus die je kan bedenken, is te veel alcohol. In het Engels wordt dat fenomeen ‘beer goggles’ genoemd: het fenomeen waarbij je anderen knapper vindt wanneer je te veel drinkt.

Maar een studie van Stanford University, gepubliceerd in het Journal of Studies on Alcohol and Drugs, beweert nu dat er van dat excuus maar weinig aan is. De wetenschappers voerden testen uit bij 18 jonge mannenparen. Daaruit kwam geen bewijs dat de mannelijke deelnemers onder invloed begonnen te twijfelen aan hoe aantrekkelijk ze iemand vonden.