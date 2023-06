Ontdek de douchekop speciaal ontworpen om te masturberen

Volgens een enquête van seksspeeltjesfabrikant Womanizer masturbeert maar liefst 60% van de vrouwen weleens in bad of onder de douche. Velen onder hen gebruiken daarvoor de douchekop - door het water warmer of kouder, harder of zachter te zetten gaat er een hele wereld aan plezier voor je open. Toch bestond er nog geen douchekop die speciaal met dat doel in het achterhoofd werd ontworpen.