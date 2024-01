Ontdek de foodtrends van 2024

2024 belooft een culinair topjaar te worden! Terwijl we in 2023 nog allemaal verlekkerd waren op whipped butter, girl dinners en sardienen in blik, waait er in 2024 een nieuwe wind in de keuken en gaan we voor bewuster eten met af en toe een kers op de taart… Maaltijdbezorger Deliveroo lijst de foodtrends op die je dit jaar voorgeschoteld zal krijgen.

Deze 6 foodtrends zijn volgens Deliveroo niet meer weg te denken uit je bord.

De plant terug in plantaardig

Veganistisch eten is al lang niet meer nieuw. Zo heeft iedere supermarkt tegenwoordig wel een aanbod plantaardige burgers. Alleen weten we niet altijd wat er precies in die bewerkte, plantaardige alternatieven zit. Net daarom is er nu een tegenbeweging aan de gang, waarbij consumenten ervoor kiezen om te weten wat er op hun bord ligt en opnieuw voor groenten te kiezen die zo puur mogelijk blijven. Bovendien zijn er tal van mogelijkheden om ook groenten om te toveren tot een onverwachte smaak. Zo kan je een portobello omtoveren tot een steak of kan je een wortel zodanig snijden en bakken dat hij doet denken aan knapperig spek.

Little luxuries

TikTok blijft een bakermat voor trends, en dat is niet anders voor de Little Treat Culture die vanop het videoplatform komt overgewaaid. Wat dit dan precies betekent? De term zegt het zelf: jezelf af en toe verwennen met een klein extraatje zoals een praline bij de koffie, een macaron na een lange werkdag of een luxueus uitziend stokbrood met een strik rond. Want naast de kleine verwennerij qua smaak, wil het oog ook wat.

Zoete verwennerij bestel je via Deliveroo bij Au Macaron cavell of The Sweet Lab.

Spicy with a twist

Past pikant enkel bij hartige gerechten? Think again! Wereldwijd wordt het aanbod pepers steeds verder uitgebreid met scorpion pepper, guajillo of Hungarian Goathorn Peppers en gaan we die pepers op verschillende manieren gaan gebruiken. Zo gaan peper-geïnfuseerde dranken verder dan kombuchas en smoothies, met kant-en-klare dranken zoals ingeblikte tepache. Daarnaast experimenteren we ook steeds verder met spicy in zoete gerechten zoals snoep of desserts.

Boekweit: je nieuwe favoriete superheld

Ondertussen passeerden al heel wat superfoods zoals gojibessen en chiazaad de revue, maar nu lijkt er een nieuwe topper je smaakpapillen te veroveren. Boekweit kennen we al langer dan vandaag, maar zal dit jaar pas overal te vinden zijn. Boekweit zitboordevol eiwitten, koolhydraten en vezels én is glutenvrij. Tot nu toe werden de zaden vooral gebruikt als mest in de landbouw, maar het komende jaar zal je deze nieuwe superfood ongetwijfeld vaker tegenkomen in bijvoorbeeld plantaardige melkalternatieven, crackers en granola.

Boekweitgranola’s zijn via Deliveroo te verkrijgen bij STAMcafé en O’Yo.

Altohol boven alcohol

Nu we steeds meer alternatieven zoeken voor alcohol, kunnen we een toename in populariteit van 'wijn'-siropen verwachten. Die imiteren de smaak en de accenten van echte wijn, zonder de kater achteraf!

Ravishing ramen

Noedels hebben het allemaal: ze zijn makkelijk goedkoop én snel klaar. Geen wonder dus dat we vaker voor de glibberige sliertjes gaan in het nieuwe jaar. Waar we voorheen thuis zelfs instant ramen opsmukten met extra ingrediënten, bieden nu steeds meer merken volwaardige, high-end ramen dishes aan die in een vingerknip opgewarmd zijn én bovendien geen bewaarmiddelen bevatten.

Heerlijke noedels vind je via Deliveroo bij onder andere Koku Ramen, Zuru Zuru Ramen of Ramen Bar.

Lees ook Drie feestelijke recepten voor fans van charcuterie