Ontdek de populairste voornamen van 2023

Opgroeien schat dat het aantal geboortes in 2023 op ongeveer 63.000 zal uitkomen. Dat is een lichte daling met 1 à 1,5 procent in vergelijking met 2022. De daling is het meest uitgesproken in Limburg en Oost-Vlaanderen (-2,5 procent), terwijl het geboortecijfer stabiel bleef in West-Vlaanderen en Antwerpen.