Ontdek de woontrends van 2024

Onze interieurharten beginnen al sneller te kloppen wanneer we denken aan de woontrends van 2024. Trends kunnen echter vluchtig zijn. Soms helpt het om even een vinger in de lucht te steken om te voelen hoe de creatieve wind waait. Aangezien de wereld ook na dit jaar een uitdagende plek blijft, kunnen we gerust zeggen dat we ons huis zullen blijven zien als een plek om zich in terug te trekken. Een plek dat als een cocon aanvoelt, waar je beschermd bent. We trekken de lijn door met vurige, aardse tinten en maken een nature statement met kalmerende invloeden uit de jungle. En dan hebben we het nog niet over het ultieme hotelgevoel, waarin we post quiet-luxury een blijver gevonden hebben.

1. Red dress(ing) effect

Intens, vitaal en vurig: rood is een knaller van een kleur. Kleed je je in rood dan val je op. Het is zelfs zo dat vrouwen in rood aantrekkelijker gevonden worden, dat is het zogenaamde Red Dress effect. Nadat de warme kleur, ook wel Red Dahlia genoemd, in de zomer van 2023 al in de garderobe verscheen van menig modeliefhebber weten deze nu ook de weg te vinden naar de woonkamer. «De komende jaren nemen we babystapjes richting steeds warmere tinten. Dit begon bij zand met een kersenrood tot dieprood accent, bordeauxrood en purperrood voor de durfals», vertelt interieurarchitect Antoni van Camber.

Een mooie ontwikkeling, want dit zorgt voor een flinke portie energie en optimisme. En wie kan dat nu niet gebruiken? Ga voor een gedurfd statement en laat deze knalkleur groots terugkomen in je dressing. Of pas het subtieler toe als contrastkleur en dompel je woonaccessoires in de gloedvolle tint. Wijnrood laat zich trouwens goed combineren met natuurtinten zoals bruin, beige, wit en grijs.

2. Iemand een hotelkamer geboekt?

Wat is het eerste dat je doet wanneer je een hotelkamer binnenkomt? Het bed uittesten door er eens in neer te ploffen, uiteraard! Het hotelgevoel in huis start dan ook met een comfortabel bed en een luxueus gevoel van ruimte en lichtinval. «Omdat we meer tijd thuis doorbrengen, zien we een shift naar luxe items die je in een hotel aantreft», zegt Antoni. «Misschien door het 'quiet luxury'-effect, maar er is een duidelijke evolutie naar laid-back en ongedwongen luxe», stelt Antoni vast.

«Win plaats in je slaapkamer op een stijlvolle manier met een uitklapbed», vertelt Antoni. Zo’n multifunctioneel uitklapbed is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De praktische en esthetische voordelen weten steeds meer eigenaars te overtuigen en ook de steeds kleinere gemiddelde oppervlakte van huizen speelt zeker een rol. «Richt je ruimte bijvoorbeeld in als bureau en logeerkamer. Overdag kan je de ruimte gebruiken als home office en ’s avonds kunnen je familie of vrienden er verblijven.»

«Extra karakter kan je toevoegen door bijvoorbeeld een apart hoekje in te richten, zoals je ook vaak ziet in hotelkamers. Zorg voor een comfortabel zeteltje, een bijzettafel met een plant en enkele boeken, een stijlvolle lamp… In een huis dat jouw persoonlijke verhaal uitstraalt en waar je volledig jezelf kan zijn, kom je pas écht thuis.»

3. Brazilian jungle

Vroeger was groen een lastige kleur om verkocht te krijgen, met name in de mode-industrie. Dat is nu wel anders, want ook in 2024 is groen een belangrijke trendkleur. Maar wel in een ander jasje. Antoni: «Groen is tijdloos, net als andere kleuren die uit de natuur komen.» Met oog op het duurzame halen we zo buiten weer terug naar binnen. «In je persoonlijke Brazilian jungle werk je met hout in licht eiken en verfijnde afwerkingen met behulp van maatwerk.» Favoriete stoffen zijn van linnen of katoen in mooie zachte tinten met een eigenwijze kreuk voor het ultieme rustgevende gevoel.