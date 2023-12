Ontdek deze spectaculaire kerstbûche

Als je op zoek bent naar een ijsmaker met ervaring, dan ben je bij Capoue aan het juiste adres. Al meer dan 70 jaar verheft Capoue roomijs maken tot een kunst. Alle ijsbereidingen van Capoue worden gemaakt in Pailhe, in de provincie Luik, volgens traditionele technieken die met passie van generatie op generatie worden doorgegeven.

Vanille uit Madagaskar

Ook de ingrediënten worden met de grootste zorg geselecteerd: het vanille-ijs, gemaakt van 100% vanillestokjes uit Madagaskar afkomstig van een verantwoorde familieplantage, terwijl de sappige aardbeien afkomstig zijn van de ‘fraises du village’ in Gerpinnes, een boerderij die zich inzet voor duurzame landbouw. En laten we de melk niet vergeten, die komt van de boerderij in Hodoumont, op slechts een paar kilometer van de ijsmakerij. Verser dan vers, dus!