Ontdek waarom ‘bed rotting’ goed voor je is volgens TikTok

‘Bed rotting’ – letterlijk het wegrotten in bed – beschrijft alle activiteiten die je doet in bed om te relaxen. Of dat nu urenlang chillen is, bingewatchen, snacken of mediteren. Een aangewezen duur is er niet. Rotten in bed kan je doen voor een uurtje, of de hele dag lang – afhankelijk van hoe zwaar je dag was. Er is geen stigma of schuldgevoel rond dit rotten. Integendeel: ‘bed rotting’ gaat om zelfzorg, wellness en je mentale gezondheid.