Ontdek waarom kerst hét seizoen is van de break-ups

Uit een analyse van de Facebook-relatiestatussen in 2010 bleek dat het aantal break-ups twee weken voor de feestdagen een piek bereikte. Maar waarom vinden er - in het midden van kerstvreugde - zoveel relatiebreuken plaats rond kerst? De datingapp Fruitz geeft uitleg!

Stress voor familiefeest

Er heerst een enorme druk op relaties tijdens het feestseizoen, die ertoe kan leiden dat je de aard van je relatie in vraag stelt en zelfs heroverweegt. Want hoe sta je er bijvoorbeeld tegenover om je partner voor te stellen aan je familie? Voel je je helemaal op je gemak om je partner mee naar huis te nemen en ze met elkaar kennis te laten maken? Als dat niet het geval is, komen er snel twijfels naar boven, want waarom ervaar je precies dat gevoel? Je gaat je meer focussen op mogelijke waarschuwingssignalen en red flags, wat je kan overhalen om de relatie te beëindigen. Fruitz deed eerder dit jaar onderzoek bij 1.000 Belgische jongeren, en daaruit bleek dat maar liefst twee op drie van de bevraagden (68%) aangaf veel stress te ervaren tijdens de feestdagen om hun partner aan de familie voor te stellen. Zelfs 70% zou het overwegen om het uit te maken met hun partner als ze niet 100% zeker zijn over de relatie.

De sociale en familiale context tijdens de feestdagen speelt dus een belangrijke rol en laat mensen nadenken of ze hun partner al dan niet kunnen inbeelden als onderdeel van de familie. Een overdenking die koppels dichter bij elkaar brengen of hen net helpt te realiseren dat ze helaas niet de ware zijn voor elkaar. En hoewel een break-up tijdens de kerstperiode als een harde noot klinkt, is het toch opvallend dat de helft van de Belgische Gen Z het niet egoïstisch vindt om iemand te dumpen tijdens die periode. Want een relatiebreuk kan ook een zegen zijn - ook al voelt het misschien niet direct zo - doordat deze eindejaarsperiode gevoelens en intenties naar boven haalt die misschien anders pas veel later geuit zouden worden.

Survivaltips voor gebroken harten

Voor wie deze eindejaarsperiode met een gebroken hart zit wegens een break-up: Fruitz has got your back! De datingapp deelt zeven tips om kerst feilloos door te komen als single.

1. Geef jezelf toestemming om gevoelens te ervaren

Het is belangrijk om je emoties toe te laten en de tijd te nemen om te rouwen over het verlies van de relatie. Laat jezelf verdrietig zijn, boos zijn of zelfs opluchting voelen, zonder dat je je schuldig voelt. Goede tip voor wie zelfreflectie moeilijk vindt: neem af en toe eens 10 à 20 minuten tijd om gewoon ergens rustig te zitten, of zelfs te liggen, en al jouw gevoelens en gedachten op dat moment te erkennen zonder te veroordelen.

2. Beperk het contact met je ex

Wat de reden van jullie breuk nu ook mag zijn, het is belangrijk om de communicatie met je ex-partner te minderen. Zeker in de beginfase. Dit helpt je om emotioneel afstand te nemen en geeft beide partijen de ruimte om hun eigen leven op te pakken en door te gaan. Dit geldt ook voor de online omgeving. Sociale media kunnen namelijk pijnlijke herinneringen oproepen en zorgen ervoor dat de grens om contact op te nemen verkleind wordt. De tip van Fruitz: ontvolg even alle sociale mediakanalen van je ex zodat je geen foto's of andere zaken tegenkomt die je doen herinneren aan wat jullie vroeger hadden.

3. Omring jezelf met vrienden en familie

In moeilijke tijden is het belangrijk en waardevol om een vangnet van geliefden om je heen te hebben. Vrienden en familie bieden niet alleen emotionele steun en een luisterend oor, maar ze zorgen voor de nodige afleiding en helpen gevoelens te relativeren. Door jezelf goed te omringen, creëer je een positieve omgeving die je helpt om de emoties die gepaard gaan met een break-up gemakkelijker te verwerken.

4. Beschouw de breuk als een opportuniteit voor persoonlijke groei

Een breuk kan een katalysator zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Gebruik de vrijgekomen tijd om te reflecteren over jezelf, je doelen en je prioriteiten. Identificeer gebieden waarin je kunt groeien en werk aan zelfverbetering. Ontwikkel nieuwe vaardigheden, verken nieuwe interesses en passies… kortom ga op ontdekkingstocht naar jezelf en wat je wilt dat de toekomst je biedt! Sta ook eens stil bij de relatie die net geëindigd is en hoe je je hierin voelde. Wat vond je leuk of net minder leuk aan de relatie? Waren er specifieke red flags voor je? Zo zal je nog beter te weten komen wat je precies zoekt in een volgende relatie.

5. Doe afstand van fysieke herinneringen aan je ex

Fysieke herinneringen, zoals cadeaus, foto's of persoonlijke bezittingen, kunnen sterke emotionele banden behouden en het moeilijker maken om verder te gaan. Door afstand te doen van deze items, geef je jezelf de ruimte om te genezen en een nieuwe start te maken. Dit betekent niet dat je de waarde van de herinneringen ontkent, maar eerder dat je jezelf toestaat om vooruit te gaan zonder constant herinnerd te worden aan het verleden.

6. Leg jezelf geen druk op om te daten

Je kent de uitspraken wel: ‘ander, beter’, ‘getting over someone, by getting under someone’, ‘er zwemmen genoeg vissen in de zee’... Na een breuk kan er externe druk zijn om snel weer het dating leven op te pikken. Het is echter belangrijk om naar je eigen gevoelens te luisteren en jezelf de tijd te geven die je nodig hebt om te helen. Als je nog niet klaar bent om weer in een nieuwe relatie te stappen, of überhaupt te daten, is dat volkomen begrijpelijk. Het leggen van druk op jezelf kan leiden tot onnodige stress en mogelijk het herstelproces vertragen. Neem de tijd die je nodig hebt en duik pas terug in de datingwereld wanneer je je daar comfortabel bij voelt.

7. Ontdek de positieve kanten van single zijn

Hoewel het soms na een break-up aanvoelt alsof single zijn het ergste op de wereld is, zijn er ook een heleboel voordelen! Door de positieve aspecten van het single zijn te omarmen, krijg je een nieuwe waardering voor deze levensfase waar je doorgaat en ontdek je dat er veel vreugde te vinden is, zelfs zonder een romantische relatie.

