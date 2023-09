Plussize model legt uit of grootte van penis uitmaakt tijdens seks: «Geloof me, ik heb dit al zo vaak gezegd»

Steph Oshiri is een 28-jarige influencer uit de Canadese provincie Ontario. Ze deelt op TikTok regelmatig filmpjes waarin ze body positivity promoot, ook voor mannen. Onlangs vroeg een volger haar of de grootte van de penis er tijdens de seks nu eigenlijk toe doet. «Je kan er absoluut mee werken, hoeveel centimeter je ook hebt. Geloof me, ik heb dit al zo vaak gezegd», steekt ze van wal.

Bekken juist positioneren

Ze legt uit dat de positie van de vrouw in dat geval heel belangrijk is. «Het gaat er niet om hoeveel je hebt om mee te werken, het gaat om de positie en hoe je je als vrouw positioneert. Als je een man bent met maar enkele centimeters om mee te werken, hoef je je niet te schamen. Daar is niets mis mee. Je moet de vrouw dan gewoon even helpen om haar bekken op en neer te krijgen. Het is moeilijk om uit te leggen en ik ga het hier niet even voordoen. Maar ja, het kan dus wel degelijk. Zelfs een centimeter kan werken als je je allebei maar juist positioneert», klinkt het.