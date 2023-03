Slecht nieuws voor allergielijders: berkenpollenseizoen is nakende

«Tot nu toe hebben we in België nog geen significante hoeveelheid berkenpollen in de lucht gemeten», aldus Ann Packeu, diensthoofd Mycologie en aerobiologie bij Sciensano. «De katjes van onze berken hebben nog een paar weken goed weer nodig om te rijpen. Maar allergiepatiënten moeten waakzaam zijn, want volgens het KMI kunnen de uit Frankrijk overwaaiende pollenwolken het risico op symptomen mogelijk verhogen. En zodra de berkenbomen in België ook massaal beginnen te bloeien, verwachten we ons hier aan de gebruikelijke explosie van de stuifmeelconcentraties.»