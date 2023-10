‘Snail Girl’: waarom vrouwen vandaag op hun eigen tempo ondernemen

‘Het leven is meer dan alleen werken’: het is een gezegde die al jaren meegaat, maar nu pas voor het eerst echt omarmd sinds Gen Z de arbeidsmarkt betrad. ‘Bare minimum Monday’ leerde ons al op een rustige manier de week in te rollen, terwijl ‘quiet quitting’ duidelijke grenzen stelde aan de werk-privébalans. Het zijn allemaal reacties op de burn-outcultuur. De term ‘Snail Girl’ is er nu voor vrouwen die hun eigen onderneming leiden, maar onder hun eigen voorwaarden.

Chille girl boss

Het slakkenmeisje is een chillere, mee gezonde versie van de ‘girl boss’ van enkele jaren geleden. De term werd voor het eerst in het leven geroepen door de Australische Sienna Ludbey, die het kleurrijke merk ‘hello sissi’ runt. Recent verscheen een artikel over haar in Fashion Journal, met de ronkende titel: «Snail Girl Era: waarom ik vertraag en kies om gelukkig te zijn in plaats van druk bezig.»

Ze beschrijft haar parcours van girl boss tot snail girl. Toen ze voor het eerst haar merk oprichtte, was ze verbaasd dat mensen haar producten wilden kopen. «Ik was zo opgewonden om iets te maken dat anderen wilden en ik kon niet geloven dat mijn merk zo goed aansloeg. Ik zei mijn baan op en was ineens helemaal in de ban van een ‘girl boss’ zijn. Ik raakte eraan verslaafd – aan het uitbreiden van merk, platform en publiek.» Ze beschrijft zichzelf als een «angstige people pleaser» die alles eraan deed om gezien te worden als succesvol. Ze spendeerde uren op sociale media.

Na vijf jaar non stop werken is ze nu in het tijdperk van het ‘slakkenmeisje’ aanbeland, schrijft ze. «In mijn gedachten gaat het slakkenmeisje langzaam, trekt ze zich terug wanneer dat nodig is en volgt ze het pad in haar eigen tempo. Ze is het tegenovergestelde van hoe ik me de afgelopen jaren heb gevoeld.»

Betekenis zoeken

Met andere woorden is slakkenmeisje nog steeds een girl boss, maar dan met grenzen. Ze streeft niet altijd naar meer, maar runt haar zaak aan haar eigen tempo, traag maar gestaag. Als de druk te hoog wordt, neemt ze een stapje terug, om dan met volle energie terug verder te werken. Het geluk van een slakkenmeisje is niet afhankelijk van haar succes, maar doet haar werk met plezier.

«Aan alle girl bosses die er zijn: ik heb ontzag voor wat jullie doen. Het is gewoon... Ik heb gemerkt dat we in dit leven misschien geen enorm succes moeten behalen, om betekenis te vinden in wat we doen», besluit Ludbey.