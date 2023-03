‘Spring Fling’: waarom de lente hét seizoen is om te daten

Volgens datingapp Fruitz is lente de tijd van de ‘spring fling’: dankzij het warme weer voelen we ons beter in ons vel, zijn we meer flirty en staan we ook meer open voor de liefde. Hoe wordt die zogenaamde spring fling nu precies aangewakkerd? Doordat de dagen langer worden en de zon terug meer schijnt, beginnen onze hormonen op hol te slaan. Al die extra zonnestralen bevorderen de aanmaak van serotonine in het lichaam, ook wel gekend als het befaamde gelukshormoon, en hebben een gunstige invloed op iemands verlangen. Serotonine verjaagt niet enkel negatieve gedachten, maar verhoogt ook onder andere het algemene welzijn. Daarnaast worden de geslachtshormonen oestrogeen en testosteron in grotere hoeveelheden aangemaakt tijdens de lente, wat het seksueel verlangen onvermijdelijk doet toenemen. Kortom, het stofje brengt je in de perfecte stemming voor een date!