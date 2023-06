Stay hydrated: zo leer je voldoende water te drinken!

Als je gezond wil leven, moet je voldoende water drinken. Deze tijd van het jaar is dat extra belangrijk. Helaas laten onze goede gewoontes soms te wensen over en kunnen ze wel eens een duwtje in de rug gebruiken. Daarom leert Metro je hoe je deze zomer (en altijd!) voldoende hydrateert.

Voor een gezonde levensstijl moet je anderhalve tot twee liter water per dag drinken, ofwel ongeveer zes grote glazen. Hoewel dat misschien niet veel lijkt, is het voor velen toch moeilijk om datte bereiken. Met onderstaande tips leer je in een mum van tijd een nieuwe gezonde gewoonte aan!

1. Drink uit een kleine fles

Een grote fles kan overweldigend lijken. Drink daarom in kleine stapjes – of ja, slokjes, bijvoorbeeld in een herbruikbare drinkfles. Zo lijkt water drinken een minder grote opgave. Het is trouwens ook een goed idee om je drinkfles in het zicht te houden, zodat die je eraan kan herinneren dat je moet hydrateren.

2. Maak van water drinken een feest

Investeer bijvoorbeeld in een drinkbus met een rietje, een originele print of een speciale vorm. Water drinken wordt direct leuk. Met een rietje zou je bovendien sneller, en dus meer water drinken!

Of vind je water gewoon saai omdat het zo’n neutrale smaak heeft? Voeg er dan een komkommer, aardbei, framboos of citroen aan toe. Zo geef je het een fruitige twist en wordt water je nieuwe favoriete én smaakvolle drankje!

3. Zorg voor afwisseling

Naast water of bruiswater mag je ook koffie en thee (zonder suiker weliswaar) drinken. Geniet van een verfrissend glas ijsthee of een ijskoffie, of verwarm jezelf met een kopje kruidenthee. Zo kan je je dorst lessen en tegelijkertijd gehydrateerd blijven.

Lukt het nog steeds niet om water te drinken? Eet het dan. Veel groenten en fruit zijn rijk aan water, zoals komkommer, meloen, sla, tomaat of sinaasappel. Op die manier krijg je ook je nodige vocht binnen.

Santé!

