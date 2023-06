Studie: de kans om natuurlijk zwanger te worden na IVF-baby is 1 op 5

Ongeveer een op de zes koppels met een kinderwens ervaart vruchtbaarheidsproblemen. Die diagnose wordt meestal gesteld nadat een koppel na een jaar proberen nog niet zwanger raakte. Een manier om die kinderwens alsnog waar te maken, is via in vitro fertilisatie (IVF).

Vaak wordt gedacht dat je na het bevallen van een baby via IVF slechts zeer uitzonderlijk natuurlijk zwanger kan worden. Dat blijkt niet het geval, integendeel. Een op de vijf mensen wordt na een IVF-baby alsnog natuurlijk zwanger, meestal binnen de drie jaar. Dat gemiddelde was ook toe te passen op verschillende types en uitkomsten van een vruchtbaarheidsbehandeling. De studie baseerde zich op data van meer dan 5.000 vrouwen.

Individu tot individu

«Dat cijfer staat in contrast met de wijdverspreide opvattingen – van vrouwen en gezondheidswerkers – en de opvattingen die vaak in de media worden geuit, dat het een hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenis is», zegt Dr. Thwaites aan BBC. Via de studie hopen de wetenschappers om families met een kinderwens hoop te geven of om hun belangrijke informatie over contraceptie te verschaffen. Al gaat het natuurlijk om gemiddelden: de kansen verschillen dus van persoon tot persoon. Het blijft dus belangrijk om ook voor een tweede kind te rade te gaan bij vruchtbaarheidscentra om accurate informatie te kunnen verkrijgen.