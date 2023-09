Tien lifehacks om gezond te eten na vakantie

Lekker drie gangen eten in de zon, doorspoelen met een karafje heerlijke wijn en tot slot bij zonsondergang een ijsje eten. Het zorgeloze leven op vakantie gaat vaak gepaard met meer en smakelijker eten dan normaal. Maar hoe gaat u best terug naar het normale leven? Wat speel je best wel, en niet naar binnen wanneer je nostalgisch wegmijmert aan je bureau? Geen zorgen, wij helpen je op weg met tien handige tips.

1 Water baby!

Op reis maakt water regelmatig plaats voor lekkere cocktails of frisdranken. Start vandaag nog met zoveel mogelijk water te drinken. Het hydrateert je lichaam en je hongergevoel is minder groot. Maak het makkelijk voor jezelf door eerst een glas water te drinken en bedenk daarna of je nog steeds trek hebt. Zo ja, ga dan voor een gezonde snack.

2 Minder alcohol

Puntje 2 gaat hand in hand met puntje 1. Wanneer je meer water begint te drinken moet je tegelijk ook je alcoholcosumptie verminderen. Het routineuze leventje gaat moeilijker met een even grote alcoholinname als aan de Côte D’Azur. Is het, als bij wonder, toch mooi weer in België en wil je op het terras iets drinken met je vrienden en vriendinnen? Ga dan voor een heerlijke mocktail.

3 Eet voldoende

De ‘fout’ die veel mensen maken is dat ze net te weinig eten. Je wilt compenseren voor de overdadige hoeveelheid calamares. Doe dit vooral niet door jezelf te verhongeren! Eet juist voldoende gezonde producten. Als je weet dat je een snoeper bent, kies dan voor drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes.

4 Groentjes, groentjes en nog eens groentjes

Nu je net terug bent van je reis is het extra nuttig om veel groenten op het menu te zetten. Probeer vijf porties groenten per dag te eten, drink verse soep en eet een salade bij je lunch. Gebruik ze ook als snack. Ze zijn lekker, ze vullen goed én ze bevatten amper calorieën.

5 Voorbereiding is essentieel

Maak een plan. Met een goed plan ben je al halverwege! Dit is misschien wel het meest lastige puntje na een reis, weer in je normale ritme komen. Plan wanneer je boodschappen gaat doen en wat je nodig hebt voor de komende dagen. Voor sommige mensen kan het zelfs ontzettend helpen om voorafgaand aan een dag al te plannen wat je precies gaat eten.

6 Eiwitten boven

We eten te veel koolhydraten en te weinig eiwitten. Meer eiwitten op je menu zorgt voor een vol gevoel en houdt ook je bloedsuikerspiegel in balans. Hierdoor krijg je minder snel honger na je maaltijden. Eet dus minder brood en pasta’s en verwerk bonen, peulvruchten, ongezouten noten en vis in je gerechten. Als je dan toch koolhydraten eet, maak je best een onderscheid tussen goede en slechte. Slechte koolhydraten zitten in geraffineerde voeding zoals suiker, en producten met witmeel zoals wit brood, frisdrank en pasta. De goede koolhydraten vind je in bladgroenten, fruit, noten en onbewerkte volkoren producten.

7 (Juist) snacken is gezond!

Vakantie komt vaak neer op slenteren van de ene snack naar de andere. Of beter zelfs, gewoon stilliggen en snacken. En met snacken is op zich niets mis, maar in het dagelijkse leven kan je deze best relatief gezond houden. Eet noten, zonnebloempitten of groentechips. Ook geroosterde kikkererwten of maïs zijn lekker en makkelijk mee te nemen.

8 Ritme

In de vakantie slaap je vaak langer, ga je later naar bed en ziet je dag er anders uit. Om je gezonde gewoonten weer op te pakken helpt het om weer ritme in je leven aan te brengen. Waarschijnlijk gebeurt dit vanzelf doordat je weer aan het werk gaat of de kinderen weer naar school moeten. Pas je eetritme hier opnieuwop aan. Zorg voor drie hoofdmaaltijden per dag. Ontbijt, middageten en avondmaaltijd. Neem tussen de maaltijden door een gezond tussendoortje als je daar behoefte aan hebt.

9 Veel vezels

Vezels zijn niet alleen gezond, ze geven een langer verzadigd gevoel in vergelijking met andere voedingsstoffen. Regelmatig honger na je maaltijd? Dan is de kans groot dat die maaltijd te weinig vezels bevatte. Wat zijn goede vezelbommen? Volkorenbrood is een gekende vezelleverancier, ook volkoren pasta en rijst zijn vezelrijker dan hun witte varianten. Als je daarbovenop wekelijks vette vis, veel bonen en peulvruchten eet dan zit je helemaal goed.

10 Enkele (minder) volle teugen genot

Het is niet omdat de vakantie voorbij is dat het nu één en al miserie moet zijn. Probeer vooral nog voldoende te genieten. Het leven is te kort om elke hap te overdenken en bovendien hou je goede gewoontes meestal ook niet vol als ze een marteling zijn. Geniet dus nog steeds, maar misschien met iets minder volle teugen.

