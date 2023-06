TikTok-theorie: deze kusregel geeft jullie relatie een boost! (video)

De 6-seconden-kus is een theorie die tegenwoordig rondgaat op TikTok en even simpel is als ze klinkt: elke dag kussen jij en je partner gedurende zes seconden. De meest spontane manier om jullie liefde uit te drukken is het misschien niet, maar onderzoek suggereert dat het ritueel je relatie een boost kan geven.

Kleine liefdevolle gebaren

Kleine liefdevolle gebaren gedurende de dag zouden een grote impact hebben op het geluk en succes van je relatie op lange termijn. De zes-seconden-kus stimuleert immers de aanmaak van oxytocine, het gelukhormoon in ons brein. Dat helpt koppels om zich aan elkaar te hechten en elkaar te vertrouwen. Routines veranderen en intieme rituelen stellen versterkt bovendien je relatie.

«Relax en geniet»

De zes-seconden-kus-regel werd uitgevonden door relatie- en familietherapeut John Gottman en zijn partner Julie Schwartz die klinisch psychologe is. Kussen is volgens hen een goede oefening in mindfulness. Die tijd blijkt voldoende om een connectie te maken met je partner. Je hoeft niet te praten, te luisteren en geen problemen op te lossen. Het is gewoon een moment om je dicht bij je geliefde te voelen.

Time eens je kus, je zal merken dat zes seconden langer zijn dan je dacht. De drukte in je hoofd stopt voor even en je focus is helemaal gericht op je partner. Maar wees ook niet te veel bezig met de timing. Gottman wil gewoon dat partners elke dag een diepgaande verbinding voelen. «Relax en geniet van de kus.»