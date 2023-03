Tranen na de seks? Je bent niet alleen

Je kan na de seks een bepaalde zwaarte voelen, wat helemaal niet abnormaal is. Deze emotionele rollercoaster kreeg zelfs een naam: postcoïtale dysforie. We leggen het je graag uit.

Als je ooit al huilde tijdens of na de seks is het belangrijk om te weten dat het perfect normaal is en dat je niet alleen bent. Het kunnen tranen van geluk, van ontlading en zelfs van melancholie zijn. Ook kan het een pure fysieke reactie zijn. Het is belangrijk om te weten dat het iedereen kan overkomen, ongeacht geslacht of seksuele geaardheid.

Pure wetenschap

Huilen na de seks staat klinisch bekend als postcoïtale dysforie (PCD) of soms als postcoïtale tristesse (PCT). Symptomen zijn– logischerwijze – de aanwezigheid van tranen, verdriet en prikkelbaarheid na seks met wederzijdse toestemming. Zelfs als je net perfect bevredigende seks had, kunnen deze symptomen voorkomen. In de volksmond wordt het ook wel eens “after sex blues” genoemd. Het verwijst naar een overkoepelend zwaar geladen gevoel waar geen specifieke verklaring voor lijkt.

Postcoïtale dysforie hangt niet af van je geslacht of gender. Bijna de helft van de vrouwen* ervaarde minstens één keer zo’n soortgelijke emotionele rollercoaster. Dat bevestigt een studie die in maart 2020 werd gepubliceerd door het Journal of the International Society of Sexual Medicine. Voor mannen* ligt dat cijfer rond de 41%, volgens een ander onderzoek van de Australische universiteit QUT en gedeeld door het "Journal of Sex & Marital Therapy".

Reeks emoties

Er is een compleet gala aan emoties dat gelinkt kunnen worden aan tranen. Tranen van geluk kunnen perfect voorkomen, bijvoorbeeld wanneer je halsoverkop verliefd bent of juist de beste seks ooit had. Je kan ook helemaal overweldigd worden door het moment of van de spanning. Huilen kan ook een mechanisme zijn om spanning en intense fysieke opwinding te verminderen. Het plotseling loslaten van opgekropte seksuele energie kan je zeker in tranen brengen.

Opgepast

Wees je er wel van bewust dat huilen ook een reactie op pijn, angst of schaamte kan zijn. Het is perfect mogelijk dat je lichaam meegaat in de seksuele ervaring, maar je hoofd niet in het moment zit. Dan is het belangrijk je grenzen aan te geven en erover in gesprek te gaan met je partner. Als je herhaaldelijk pijn of een ongemakkelijk gevoel blijft hebben, dan is een bezoek aan een arts, seksuoloog of psycholoog zeker aangeraden.

We gebruiken in dit artikel de term vrouwen* en mannen*, met asterisk. Daarmee verwijzen we naar elke persoon die zich identificeert en/of geïdentificeerd wordt als vrouw/man.