Vanaf wanneer ben je een alcoholist?

Kan dagelijks drinken als alcoholisme beschouwd worden? Of ben je een alcoholist als je de behoefte voelt om in een moment van verdriet alleen een biertje te drinken? Metro probeert te bepalen vanaf welk moment iemand waarschijnlijk een probleem heeft met alcohol.

Als we denken aan iemand die alcoholist is, hebben we meestal het beeld van een man of een vrouw die 's ochtends whisky drinkt, zijn avonden in de bar doorbrengt en vaker dronken dan nuchter is. Stereotypen die een heel andere realiteit sterk in de weg staan. Alcoholisme kan inderdaad iedereen treffen en het is verre van eenvoudig om een persoon die eraan lijdt te identificeren. Er zijn immers verschillende vormen van alcoholisme.

3 vormen van verslaving

Er zouden drie soorten alcoholisme zijn:

- Sociaal alcoholisme: Degene die hieraan lijdt, drinkt dagelijks zonder regelmatig dronken te worden. Dit is het meest voorkomende en verraderlijke alcoholisme omdat het moeilijk te herkennen is.

- Functioneel alcoholisme: Ook deze minder zichtbare vorm van alcoholisme wordt gekenmerkt door een geleidelijke toename van de consumptie, totdat het lichaam uiteindelijk behoefte heeft aan alcohol.

- Chronisch alcoholisme: Dit is het type alcoholisme dat de meeste mensen voor ogen hebben, waarbij de alcoholafhankelijkheid op zijn hoogtepunt is.

Het is dus vrij moeilijk om een persoon te identificeren die lijdt aan alcoholisme. En zelfs als we kijken naar het aantal dagelijkse drankjes dat iemand tot een alcoholist zou maken, is het antwoord vrij vaag. Toch zijn wetenschappers het erover eens dat iemand als alcoholist kan worden beschouwd vanaf het moment dat hij meer dan drie glazen per dag voor mannen en meer dan twee voor vrouwen drinkt. Cijfers om voorzichtig mee om te gaan. Maar bedenk dat als je geen dag zonder alcohol kunt, dat geen goed teken is.

Vermijd dagelijks drinken

Om niet in alcoholisme te vervallen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je niet elke dag drinkt. Het wordt aanbevolen om minstens twee of drie dagen per week zonder alcohol door te brengen. Merk ook op dat een wekelijkse limiet voor drank waarschijnlijk effectiever is dan een dagelijkse limiet om alcoholisme te voorkomen. Zoals altijd geldt voor alles wat met alcohol te maken heeft: matigheid is het sleutelwoord.

