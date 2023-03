Vijf geheimen om er elke dag fris uit te zien

Zie je er 's ochtends uit alsof je door een tornado bent getroffen? Of merk je halverwege de dag dat je erbij loopt als een lijkbleke slak? No worries, het geheim van een frisse uitstraling zit ‘m vaak in kleine gewoontes – zoals deze vijf beautyroutines.

1. Hydrateer je lijf

Ja hoor, water is de oplossing voor (bijna) alles. Het zorgt niet enkel dat je lichaam zijn werk doet, maar ook dat je huid gehydrateerd blijft. Met genoeg glazen water per dag bestrijd je een droge huid en krijg je in plaats daarvan een natuurlijke glow. Als een gezonde volwassene heb je op een dag ongeveer 35 ml water per kilogram lichaamsgewicht nodig. Dus, ad fundum?

2. Verzorg je vel

Raar, maar waar: de huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam. Het bestaat uit twee vierkante meter dat je kan overspoelen met liefde. Om het genoeg te verzorgen blijft het dus niet enkel bij watertjes drinken. Maar niet te blij: alcohol en koffie zijn al helemaal not done. Wat je wel best doet is je huid verwennen met hydraterende crèmes en beschermen met zonnebrandcrème. Zo blijft het lekker zacht en is een stralende gloed gegarandeerd.

3. Behandel je lippen

Wie zegt er nee tegen kusbare lippen? Je crush waarschijnlijk niet. Reden te meer dus om je lippen goed in de watten te leggen. Door ze te behandelen met voedende lippenbalsem, blijven ze zacht en gehydrateerd. Ook een mooi kleurtje op je lippen maakt je hele look af en geeft je teint een extra boost. Met een kleurenpalet van rode, roze en paarse lippenstift is de wereld jouw canvas om mee te spelen, muah!

4. Was je lokken

Heb je weleens gehoord van de uitdrukking ‘je haar is je kroonjuweel’? Wel, dat is geen leugen. Als je haar eruitziet als een vogelnest – sorry not sorry – maak je namelijk geen goede indruk. Het is dus niet onbelangrijk om je haar regelmatig te wassen met shampoo en conditioner. Anders zal vuil en olie ophopen en dat zorgt voor dof en vettig haar. Hierdoor wordt heel je uitstraling aangetast. Geef je lokken voldoende liefde en aandacht en voor je het weet spat de frisheid uit je als een feestelijke piñata.

5. Verbeter je houding

Onderschat het effect van een goede lichaamshouding nóóit. Dat betekent hoofd naar boven, borst vooruit en schouders naar achteren. Het kan je uitstraling volledig veranderen en je zelfzekerheid vergroten. Een slungelige houding komt dan weer over als onzeker en zwak. En eerlijk, dat wil je niet. Integendeel: waarom ga je niet nog een stapje verder? Als je echt indruk wil maken, voeg dan wat schwung toe. Zwaai je armen een beetje heen en weer, draai je heupen en gooi je haar in de wind. Wie weet word je wel een ster op Instagram.