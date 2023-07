Waarom je je fles witte wijn of rosé beter niet in de frigo bewaart

Dat je witte wijn en rosé best koel serveert, is geen geheim. 10 graden Celsius is ideaal, maar bij gebrek aan een speciale wijnkoelkast, kan je de wijn ook lkoelen in je normale frigo en vervolgens heel even op temperatuur laten komen. Tot zover niets nieuws. Maar hoe lang je die fles precies in de koelkast laat liggen, is een ander verhaal.

Wijnsteenzuur

Sommelier Simon Pirard legt namelijk aan Flair uit dat je je rosé, witte wijn of bubbels enkel in de frigo mag leggen als je weet dat je die binnen enkele dagen zal opdrinken. Is dat niet het geval, dan bewaar je hem beter in de kelder of de voorraadkast. Dat heeft alles te maken met het wijnsteenzuur dat bij bewaring in de koelkast kan kristalliseren. Gevolg? Je wijn verliest aan zuur én je bubbels kunnen extra schuimen wanneer je de fles opendoet, waardoor een groot deel wellicht op de grond in plaats van in je glas belandt. Niet ideaal dus. Wil je een fles wijn snel koelen? Steek hem dan een kwartiertje in een met ijsblokjes gevulde wijnkoeler en klaar is Kees.