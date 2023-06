Waarom (soms) vloeken goed is voor je

K*t, sh!t, f*ck, potverdomme! Zo, het is eruit. Hoewel vloeken vaak als slecht gezien wordt, kan het toch eens deugd doen. Dat is trouwens maar een van de vele voordelen die vloeken voor je in petto heeft. We sommen ze hier voor je op.

De taal die iedereen ter wereld spreekt: die van de scheld- en vloekwoorden. De beleefde mens vraagt zich misschien af ‘waarom iemand zo vulgair zou spreken als we zo’n rijke woordenschat bevatten’. Na jaren onderzoek blijkt die perceptie onzin, want vloeken levert heel wat voordelen op. Lees maar mee.

1. Vloeken is een teken van intelligentie

Hoogopgeleide mensen met een rijke woordenschat zouden beter vloekwoorden kunnen verzinnen dan mensen die minder vlot zijn met taal, zo blijkt uit een studie. «Mensen die goed zijn met taal, kunnen ook goed scheldwoorden verzinnen», vertelt professor psychologie in Massachusetts Timothy Jay aan CNN.

Vloeken blijkt eveneens een teken van sociale intelligentie. «Weten waar en wanneer vloeken wel of niet gepast is, is een cognitieve vaardigheid, vergelijkbaar met de juiste outfit uitkiezen voor een gelegenheid.»

2. Schelden is een teken van eerlijkheid

Onderzoek heeft aangetoond dat vloekers minder liegen en over het algemeen meer integer zijn dan anderen. «Als je je emoties eerlijk uitdrukt met krachtige woorden, kom je eerlijker over», stelt Jay.

3. Vloeken verbetert pijntolerantie

Verschillende studies hebben aangetoond dat vloeken je langer doet doorzetten en je helpt omgaan met pijn. Zo hebben fietsers die vloeken wanneer ze tegen weerstand rijden meer kracht en kunnen vloekers hun hand langer in ijskoud water houden.

«Vloeken is een emotionele reactie die milde stress oproept, die op zijn beurt pijn vermindert», vertelt Brits onderzoeker en psycholoog Richard Stephens aan CNN. Die stress is een verdedigingsreflex van het lichaam, die je hartslag en ademhaling verhoogt en je spieren voorbereidt om te vechten of te vluchten. Dat dat samenkomt met verminderde pijn, vindt Stephens «evolutionair gezien logisch, want je zal een betere vechter of hardloper zijn als je je geen zorgen hoeft te maken over pijn». Maar opgelet: als je te vaak scheldwoorden gebruikt, verliezen ze hun kracht tegen pijn.

4. Schelden is een teken van creativiteit

Vloeken gebeurt in het rechtse deel van de hersenen, dat ook wel «het creatieve brein» genoemd wordt. «Patiënten die een beroerte hebben gehad aan de rechterkant, worden minder emotioneel, kunnen minder goed grappen begrijpen en vertellen, en hebben de neiging om te stoppen met vloeken, zelfs als ze daarvoor veel vloekten», merkt Emma Byrne op, auteur van ‘Vloeken is goed voor je’.

5. Scheldwoorden gooien in plaats van klappen uitdelen

Vloeken is een afstandelijke vorm van agressie, waarmee je hopelijk fysieke weerslag vermijdt. «Een hond of kat zal krabben of bijten als hij bang of boos is. Vloeken stelt de mens in staat onze emoties te uiten zonder dat met hand of tand te doen», legt Jay uit. Verder heeft schelden het voordeel van wat Jay «emotionele efficiëntie» noemt, omdat het snel en duidelijk is. «Zo communiceer je gemakkelijk naar omstanders wat je emotionele toestand is.»