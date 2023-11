Wat is ‘stonewalling’ en waarom is het zo schadelijk voor je relatie?

Wat is 'stonewalling'?

'Stonewalling' is een Engelse term die het best vertaald kan worden als een 'muur van stilte'. Dit gebeurt wanneer iemand bewust weigert deel te nemen aan een gesprek of vragen weigert te beantwoorden. Dit gedrag kan worden gebruikt als een verdedigingsstrategie of als een manier om conflicten te vermijden. Wanneer iemand deze houding aanneemt, kan hij of zij de communicatiepogingen van de andere partij negeren, vragen onbeantwoord laten of volledig zwijgen. Daardoor is het moeilijker om een oplossing te vinden. Communicatie is tenslotte essentieel om elkaars standpunten te begrijpen en gezamelijke oplossingen te vinden.