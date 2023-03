WTF. Eten we binnenkort tomatensaus met wodka?

Het is al langer bekend bij culinaire zielen: penne alla wodka. Op het eerste gezicht een onschuldige romige tomatensaus, en oorspronkelijk is het dat ook. De wodka helpt om het water en de vetten (uit de room) te mengen en doet iets met de tomatenpuree, waardoor je dus die heerlijk zachte, romige saus krijgt. De naam van het gerecht verwierf al snel populariteit onder jongeren en studenten, die de verhoudingen opmerkelijk aanpasten.

Dineren als een supermodel

Niet enkel bij studenten, maar ook bij influencers werd de combinatie een hit. Supermodel en influencer Bella Hadid creëerde een virale internetsensatie met haar recept voor een pittig pastagerecht en wodka. Heinz en Absolut Vodka sloegen de handen in elkaar en maakten een saus die perfect past bij de video’s die op TikTok circuleren. Vervolgens experimenteerden jongeren ook met het recept en gingen foodies op zoek naar dé perfecte verhouding. De pittige saus is wel degelijk gebaseerd op recepten die op sociale media viraal gingen en is vanaf 12 april verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer het in onze winkelrekken beschikbaar zou zijn, valt af te wachten.