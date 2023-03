YUM! Starbucks presenteert twee nieuwe lentedrankjes

Iced Vanilla Brûlée Oat Shaken Espresso

Een van de nieuwe drankjes is de Iced Vanilla Brûlée Oat Shaken Espresso. Deze lekkernij was al verkrijgbaar in de VS en nu kunnen we er ook in België van genieten. Het is een verrukkelijke combinatie van Starbucks Blonde® Espresso Roast en gekarameliseerde vanille, geschud met ijs en overgoten met een romige haverdrank. Mmmm, dat klinkt als de perfecte lentedorstlesser!