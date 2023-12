Zeven op de tien Belgen voelt zich onveilig in het donker op straat

De donkerste maanden van het jaar zijn weer aangebroken en hoewel sommigen het hele jaar toeleven naar de feestdagen, heeft deze periode ook een keerzijde – voornamelijk bij vrouwen. Zeven op de tien Belgen voelt zich wel eens onveilig als ze in het donker over straat moeten, zo blijkt uit het Safety & Livability onderzoek van Axis Communications. Het merendeel van deze groep is vrouw (82%) en 73% tussen de 18 en 34 jaar.

Belgen passen verschillende manieren toe om zich veiliger te voelen. Zo neemt bijna 7 op 10 (68%) liever een omweg om bepaalde routes te vermijden. Vooral vrouwen doen dit (78%). Daarnaast houdt 44% van de Belgen hun telefoon in de hand tijdens het lopen als ze zich onveilig voelen. Zo kunnen ze snel iemand bereiken, mocht dat nodig zijn. Kenmerkend is dat hierbij weer het overgrote deel vrouw is (60%), tegenover 27% mannen.

Locatie delen onderweg

Ook is het verschil tussen man en vrouw duidelijk te zien in locatie delen. 35% van de Belgen deelt zijn of haar locatie met vrienden of familie als ze onderweg zijn, bij vrouwen is dit 40%, bij mannen 29%. Het geeft hen een veiliger gevoel wanneer iemand meekijkt. Je zou kunnen concluderen dat vrouwen bewuster bezig zijn met hun veiligheid; ze kiezen andere routes, houden hun telefoon in de hand én delen vaker hun locatie.

Toename agressie openbaar vervoer

Niet alleen op straat heerst een gevoel van onveiligheid, ook op het openbaar vervoer rapporteren NMBS-medewerkers een toename van agressie. Zowel treinbegeleiders als reizigers voelen zich niet altijd veilig. Uit het Safety & Livability onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Belgen (46%) zich soms onveilig voelt als ze alleen reizen met het openbaar vervoer. Van deze groep is 56% vrouw, vergeleken met 36% man. Bovendien voelt 34% van de Belgen zich terughoudend om iemand aan te spreken op ongewenst gedrag wanneer ze lastiggevallen worden. Dit geldt zowel voor vrouwen (44%) als mannen (55%).

«Dat de donkere maanden voor velen extra onrust geven doordat ze zich onveilig voelen, is natuurlijk een serieuze zaak. Het onderzoek toont aan dat er nog flinke stappen moeten worden gezet in het verhogen van het gevoel van veiligheid op straat. Gemeenten spelen daarin een cruciale rol. Zij moeten zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving, door bijvoorbeeld slimme lantaarnpalen voor beter verlichte straten of extra beveiliging in te zetten. Met behulp van nieuwe technologieën en bewustwording door middel van bijvoorbeeld het opzetten van straatintimidatie campagnes, streven we naar een veilig België, voor iedereen», aldus Jan-Bart Mul, Manager Engineering & Training Middle Europe bij Axis Communications.