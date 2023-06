Zijn Birkenstocks gezond voor je voeten?

Ze mogen er dan wel uitzien als sandalen die je opa met witte kousen zou dragen, de Birkenstock blijft populair. Ze zijn steviger dan gewone badslippers, passen onder elke outfit en lopen comfortabel. Of de sandalen ook gezond zijn voor je voeten, betwijfelen voetkenners.

«Slechte voethouding wordt erger»

Dat voorgevormde figuur vormt tegelijk het grootste probleem volgens experts. «Het is zoals een gips rond een gebroken voet dragen. Na een tijdje wordt je voet zwak en stijf», legt Snoeck uit. «De kans dat zo’n voorgevormd voetbed voor elke voet geschikt is, is ook onbestaande», vult podoloog Paul Borgions aan. «Mensen met een slechte voethouding kunnen door zulke schoenen te dragen hun probleem vaak erger maken.»