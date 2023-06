Zo lang moet seks duren voordat vrouwen hun hoogtepunt bereiken

Nee, we raden niemand aan om seks te timen, maar soms kunnen onderzoeken nuttige inzichten bieden. Zo blijkt uit een recente studie dat de gemiddelde vrijpartij zo’n 5,4 minuten duurt. Ja, dat is vaak te kort voor vrouwen om een orgasme te krijgen. Uit een andere studie, zo lezen we op Daily Star, blijkt immers dat het ongeveer 14 tot 17 minuten duurt vooraleer vrouwen tijdens de seks hun moment suprême beleven. Drie keer langer dus dan de gemiddelde vrijpartij.