ZOVEEL spendeert de Belg aan voeding

Voeding neemt een steeds grotere hap uit ons maandelijks budget. Consumentenorganisatie Testaankoop becijferde onlangs nog dat de winkelkar 69 euro per maand duurder is dan een jaar geleden, waardoor een gezin van 2 personen maandelijks 533 euro uitgeeft in de supermarkt.

Bedrag zal nog toenemen

Edenred bevroeg in september 2023 meer dan 7.000 Belgen in het kader van zijn jaarlijkse FOOD-barometer, een jaarlijkse bevraging over de eetgewoontes van werknemers over de hele wereld.