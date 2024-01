Zaak Nicolas Caeyers behandeld achter gesloten deuren: «Zitting verliep sereen»

In de Leuvense correctionele rechtbank is dinsdag de zedenzaak rond acteur en influencer Nicolas Caeyers (31) behandeld. Op vraag van de verdediging werd de zaak afgewerkt achter gesloten deuren. Caeyers wordt ervan verdacht minderjarigen van 13 en 15 jaar oud verkracht te hebben.

De acteur zou de minderjarigen via sociale media gecontacteerd hebben en nadien met hen afgesproken hebben. Op het moment dat Caeyers 22 jaar oud was, zou hij seks hebben gehad met de jongen van 13. Volgens het seksueel strafrecht is seks met minderjarigen altijd verkrachting, aangezien minderjarigen nog geen toestemming kunnen geven.

«Sereen»

Op de zitting in Leuven was ook een derde vermoedelijk slachtoffer aanwezig. Die stelde zich burgerlijke partij voor gelijkaardige zedenfeiten. Aangezien het dossier achter gesloten deuren werd behandeld, is meer informatie niet beschikbaar. Ook niet de straf die het openbaar ministerie vordert voor Caeyers.

Bij het verlaten van de zaal zeiden Caeyers en zijn advocate dat de zitting «sereen was verlopen» en het vonnis zullen afwachten. Dat zal worden uitgesproken op 13 februari.

TikTok-beroemdheid

Caeyers is vooral online bekend, op TikTok en Instagram, van zijn typetje Sabine. Als acteur startte hij als kind in ’Wittekerke’ op VTM tussen 2004 en 2008. In ’Galaxy Park’, een Studio 100-productie die op Ketnet liep van 2011 tot 2014, vertolkte Caeyers één van de hoofdrollen.