‘That ’70s Show’-acteur Danny Masterson veroordeeld tot minstens 30 jaar cel

Rechter Charlaine Olmedo sprak de strafmaat donderdag uit in Los Angeles, melden vele Amerikaanse media. Hij kreeg de maximumstraf opgelegd. Twaalf juryleden hadden eerder Masterson schuldig bevonden aan twee aanklachten van verkrachting. Het ging om feiten uit 2003. Over de derde aanklacht van verkrachting van een vrouw kon de jury het destijds niet eens worden.

Scientology

Masterson ontkende steeds zijn schuld. Alle seksuele handelingen gebeurden met instemming, verklaard hij. Tijdens het proces zegden de drie vrouwen, die ook lid van de sekte Scientology waren, dat hij hen verkrachtte in zijn woning in Hollywood Hills.

Masterson werd in de televisiewereld vooral bekend als Steven Hyde in ‘That 70s Show’. Meer recent was hij ook te zien in de Netflix-serie ‘The Ranch’. In 2017 werd hij ontslagen uit die reeks nadat hij beschuldigd werd. In juni 2020 werd hij opgepakt.