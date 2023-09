Kourtney Kardashian verloor bijna haar baby: «Ik ben mijn artsen eeuwig dankbaar»

Angst

In een bericht op Instagram geeft de 44-jarige influencer meer uitleg. «Ik zal mijn geweldige artsen voor altijd dankbaar zijn voor het redden van het leven van onze baby», schrijft ze. «Ik ben mijn man eeuwig dankbaar, die zijn tour onderbrak om bij mij te zijn in het ziekenhuis en daarna voor mij te zorgen. Mijn rots in de branding. En aan mijn moeder: bedankt om mijn hand vast te houden doorheen al dit.»

Intussen stelt Kourtney Kardashian het goed: «Met mijn zoon in mijn buik het ziekenhuis veilig en wel uitwandelen, was de grootste zegen.»De geboorte van hun kind is uitgerekend voor midden oktober.

Blink-182 gaat door

De iconische punkgroep zit midden in zijn grootste wereldtournee, dertig jaar nadat de band het levenslicht zag in San Diego. De driekoppige band is bekend van liedjes zoals ‘All The Small Things’ en ‘What’s My Age Again’. Voor het eerst in een decennium ging het trio bovendien de studio opnieuw in. Een nieuwe single komt uit op 14 oktober, gevolgd door een tiende album.