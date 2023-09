Goedele Liekens: «Je schamen voor je vulva is nefast voor je zelfvertrouwen in je relatie»

Een gipsafdruk van je vulva in je huis zetten, waarom ook niet? Exact wat Goedele Liekens onlangs dacht, dus doet ze het gewoon. Ze gaat bij de Oostenrijkse artieste Viktoria Krug een gipsafdruk van haar vulva laten maken en het resultaat vervolgens ergens in haar huis tentoonstellen. «Ik ga mét fierheid een beeld laten maken van mijn poes. De power, de brutaliteit om dat in je interieur te zetten, ha! Hm, misschien plaats ik het toch maar in mijn slaapkamer. Kijk, zelfs ik durf het niet in mijn living te zetten», schrijft ze in haar column in Het Laatste Nieuws.

Vulvacorrigerende operaties

De 60-jarige seksuologe doet dat niet zomaar. Ze betreurt het feit dat vrouwen zich nog al te vaak schamen voor hun meest intieme lichaamsdeel. «Nu, we zijn al een eind de goeie kant op gegaan, maar we zijn er nog niet. De penis wordt nog altijd veel meer getoond in al zijn vormen en maten. Vulva’s niet. Je hebt geen vergelijkingsmateriaal, waardoor veel vrouwen denken dat die van hen een hele rare is. Dat hun vulva niet binnen de standaard past. En dus zitten vulvacorrigerende operaties jammer genoeg in de lift. Terwijl er geen standaard is. Elke vulva is normaal. Uit enquêtes blijkt dat de helft van de vrouwen hun vulva een vies lelijk ding vindt en zich ervoor schaamt. Dat is toch erg? Dat is nefast voor je seksbeleving en voor je zelfvertrouwen in je relatie!», besluit ze.