Amerikaan kweekt reusachtige pompoen en breekt wereldrecord

Travis Gienger gaf ruim 15.000 dollar uit om de enorme groente in zijn achtertuin te verzorgen. «Het was een ontzettend duur project, maar ik ben ongelofelijk trots», aldus Gienger aan lokale media. Hij vertelde daarnaast dat hij zijn megapompoen heeft gekweekt door de groente extra meststof te geven en twaalf keer per dag te bewateren.