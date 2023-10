OEPS. Franse vrouw zit 3 weken onterecht vast in Tunis in plaats van Belgische vrouw

Op 17 september arriveerde Sophie Mireille Dumoulin, geboren in 1972, met het vliegtuig op het Tunesische eiland Djerba. Ze werd stande pede opgepakt en overgebracht naar een gevangenis in Tunis, meldt haar advocaat aan AFP.

De Franse vrouw werd ten onrechte aanzien als Sophie Anne-Marie Dumoulin, een Belgische vrouw die ook geboren is in 1972. Die laatste vrouw werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel wegens haar betrokkenheid bij een verkeersongeval in 2012.